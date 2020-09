« Miraculous New York : les héros unis » en exclusivité sur Disney Channel le 26 septembre

4.9 ( 7 )



« Miraculous New York : les héros unis » est un film inédit en France et il sera diffusé sur Disney Channel le samedi 26 septembre à 9h20. Soyez au rendez-vous… Notez que la saison 3 de « Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir » sera quant à elle diffusée dès le samedi 5 septembre à 9h20.



« Miraculous New York : les héros unis » : le 26 septembre sur Disney Channel

Attention, événement sur Disney Channel ! Pour la première fois de leur histoire, les héros de la série animée « Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir » vont traverser l’Atlantique pour un film TV inédit dans les rues de New York, qui sera à découvrir en exclusivité sur Disney Channel le samedi 26 septembre à 9h20.

Dans ce film TV inédit de 55 minutes diffusé en avant-première sur Disney Channel le 26 septembre à 9h20, la classe de Marinette doit se rendre à New York, pour célébrer la semaine de l’amitié franco- américaine. Toute la classe y participe… sauf Adrien, car son père refuse de le laisser partir. En prévision de son départ, Ladybug demande à Chat Noir de veiller sur Paris mais ne précise pas les raisons de son absence. Ce dernier prend la mission très au sérieux… mais lorsque Marinette, en tant que déléguée de classe, convainc Gabriel de laisser partir son fils avec ses camarades, Adrien a un problème. En effet, le collégien étant également Chat Noir en secret, il ne peut pas veiller en même temps sur Paris et être avec sa classe à New York. Comment va-t-il faire ? Si les deux héros s’absentent, qui va veiller sur Paris ?

Il y a une chose que Ladybug et Chat Noir ignorent : Papillon se prépare lui aussi à voyager ! La semaine de l’amitié franco-américaine l’intéresse au plus haut point et il se pourrait bien que les super héros américains aient besoin d’un peu d’aide ! Que peut bien avoir Papillon derrière la tête en se déplaçant à New York ?



« Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir »

La rentrée de « Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir » c’est aussi dès le 5 septembre tous les samedis à 9h20 avec le premiers épisodes de la saison 3 qui permet à tous les fans de la série de retrouver Marinette et Adrien dans leur quotidien de collégien … et super-héros

Avec le temps, Marinette et Adrien ont fini par tisser de forts liens d’amitié. Mais la collégienne découvre que déclarer ses sentiments à un ami n’est pas simple, d’autant que Kagami est de plus en plus présente dans le quotidien d’Adrien.

Ajoutez à cela le fait que Lila est de retour au collège, qu’elle ment toujours autant et qu’elle découvre que Marinette l’a démasquée… Lila décide alors de se débarrasser d’elle, à n’importe quel prix !

A ce quotidien déjà bien mouvementé s’ajoutent des aventures de plus en plus périlleuses. Certes, nos super-héros ont de nouveaux pouvoirs et des coéquipiers auxquels ils peuvent faire appel, mais Papillon lui aussi est plus fort et plus que jamais prêt à tout pour vaincre Ladybug et Chat Noir. Il peut faire appel à Mayura, nouvelle vilaine créant des alliés aux akumatisés. Marinette et Adrien réussiront- ils à ne pas laisser leur vie privée influer sur leurs aventures de super héros ?

Retrouvez leurs aventures sur Disney Channel mais aussi sur YouTube où des tutos à réaliser pour recréer les accessoires de vos héros préférés, comme le sac de Ladybug ou la ceinture de Chat Noir, vous attendent !

