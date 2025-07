« Jurassic Park » : 7 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (2 juillet 2025)

Publicité





« Jurassic Park », c'est le film culte qui vous attend ce mercredi 2 juillet 2025 sur TF1. Un film signé Steven Spielberg avec Laura Dern (Le docteur Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Le docteur Ian Malcolm), Sam Neill (Le docteur Alan Grant), Richard Attenborough (John Parker Hammond) et bien sûr nos « amis » les dinosaures.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Jurassic Park » : résumé, histoire, synopsis

John Hammond, un milliardaire fantasque, s’apprête à inaugurer un parc zoologique hors du commun sur une immense île au large du Costa Rica. Grâce à une goutte de sang de dinosaure aspirée par un moustique fossilisé il y a des millions d’années, les scientifiques de son équipe ont réussi à cloner l’ADN de ces créatures préhistoriques et à leur redonner vie. Dans la jungle luxuriante du parc évoluent désormais brachiosaures, dilophosaures, parasaurolophus, gallimimus, tricératops, mais aussi le redoutable tyrannosaure Rex et les dangereux vélociraptors.

Pour rassurer ses investisseurs, Hammond convie le célèbre paléontologue Alan Grant, son assistante Ellie, et Ian Malcolm, un mathématicien iconoclaste adepte de la théorie du chaos. Ce dernier se montre rapidement sceptique et prédit un désastre imminent. Ses craintes se confirment lorsque Dennis Nedry, un informaticien du parc, vole des embryons de dinosaures et désactive les systèmes de sécurité pour s’enfuir, alors même que le groupe de visiteurs se trouve face à la clôture du tyrannosaure Rex…



À propos du film : secrets, anecdotes

🎬 « Jurassic Park » est une adaptation du roman éponyme de Michael Crichton paru en 1990

🎬 Steven Spielberg a toute de suit pensé à Jeff Goldblum pour le rôle du docteur Ian Malcolm car il est un grand amateur de dinosaures.

🎬 C’est Juliette Binoche qui avait été choisie pour jouer le rôle du Dr Ellie Sattler

🎬 Multi récompensé le film a notamment reçu les Oscars du meilleur son, du meilleur montage sonore et des meilleurs effets visuels

🎬 Carton au box-office il a généré 914 691 118 millions de dollars de recettes à une époque où la place de cinéma n’était pas aussi chère (1993, ndrl). Cela en dit donc long sur le succès colossal de ce film qui en France a convaincu 6.5 millions de personnes.

🎬 Il existe une attraction inspirée du film au sein du « Universal Studios » d’Hollywood

🎬 Les cris terrifiants des dinosaures sont en fait un mélange de cris d’animaux. Éléphants de mer, dauphins et morses pour les vélociraptors; Pingouins, tigres, alligators, éléphants et chiens pour le T-rex; baleine et âne pour le brachiosaure.

Bande-annonce vidéo

Et comme souvent on termine avec les images…