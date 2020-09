Plus belle la vie : ce soir, Kévin balance Patrick (résumé + vidéo de l’épisode 4097 PBLV du 1er septembre 2020)

4.8 ( 11 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4097 du mardi 1er septembre 2020 – Kévin va aller loin ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, pour protéger sa mère qu’il croit coupable du meurtre de Melmont, il va balancer Patrick à ses collègues !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4097

Craignant de perdre son travail, Kevin avoue à Revel que l’alibi de Patrick est faux. L’émotion des retrouvailles est de courte durée quand la police frappe à la porte, ils viennent chercher Patrick et Emilie pour les réinterroger. Kevin voit arriver Emilie au commissariat, il se sent mal et baisse les yeux. Abdel qui vient informer Elsa de l’avancée de l’enquête demande à ce qu’Alison soit aussi la tutrice légale de Bilal et Nisma à même titre que lui…

Le moment des résultats du bac est arrivé, chacun regarde sur son téléphone, Tom et Antoine l’ont et Théo a même mention bien. Mila ne voit son nom nulle part… Tom annonce à Laetitia et Kevin qu’il est pris dans une école de théâtre à Paris….



Barbara voit que Chris respecte son choix, mais elle a du mal à garder son sang-froid à chaque fois qu’elle le voit sortir torse nu de la piscine… Barbara est témoin d’un jeu de séduction entre Helena et César…



Annonces





Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4097 du 1er septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés