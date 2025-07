Plus belle la vie spoiler : l’épreuve d’apnée tourne au drame pour Morgane ! (18 juillet 2025)

Publicité





L'épreuve d'apnée va tourner au drame demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l'épisode du vendredi 18 juillet 2025, Morgane va faire un terrible malaise juste après l'épreuve !











Au petit matin, Morgane se réveille dans le lit de Steve. Ils ont passé la nuit ensemble et culpabilisent tous les deux ! Morgane s’en veut terriblement, tout comme Steve qui ne comprend pas comment il a pu faire ça à son meilleur ami. Ils se mettent d’accord : c’était une erreur, il ne doit pas savoir ! Mais Jules voit Morgane sortir de la chambre de Steve ! Il est sous le choc.

C’est le jour de l’épreuve d’apnée. Patrick décide d’y assister et Vadim est présent. Laura et Morgane sont en binôme, elles vont l’épreuve ensemble dans la piscine. Mais alors qu’elles ont réussi et qu’elles sortent de l’eau en un temps record, Morgane fait un terrible malaise. Elle est prise de convulsions ! Vadim et Patrick foncent pour lui porter secours !



