Plus Belle La Vie du 18 juillet 2025 : Jules découvre la trahison de Morgane et Steve (résumé + extrait vidéo épisode 379 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 379 de PBLV – Jules va découvrir que Morgane et Steve ont passé la nuit ensemble cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et lors de l’épreuve d’apnée, Morgane va faire un malaise.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 juillet 2025 – résumé de l’épisode 379

Steve et Morgane ont passé la nuit ensemble, mais au réveil, la culpabilité les rattrape. Morgane insiste : Jules ne doit rien savoir. Steve acquiesce. Elle s’éclipse rapidement, elle doit se préparer pour son épreuve. Steve l’encourage une dernière fois. Alors qu’elle quitte la chambre, Jules la surprend en train d’en sortir…

De son côté, Patrick confie à Jean-Paul que Melvin a agressé Morgane la veille. Il prévoit d’assister à l’épreuve d’apnée pour garder un œil sur la situation. Jean-Paul veut l’accompagner, mais Patrick refuse : Vadim sera déjà sur place pour assurer la sécurité.



Publicité





À la résidence, tout le monde attend Morgane pour l’épreuve d’apnée. Le tirage au sort tombe : Laura fait équipe avec sa sœur ! Laura, inquiète, demande à Jules où est passée Morgane. Froid, il l’éconduit, puis finit par lui balancer qu’il a une preuve que Morgane couche avec son meilleur pote. Laura relativise et lui conseille de se concentrer sur l’épreuve.

Vadim, lui, rentre chez sa mère avec les courses. Il lui annonce qu’il sera très pris la semaine prochaine : il participe au concours des forces spéciales Sud-Est comme soignant. Sa mère est bouleversée et le supplie de ne pas y aller…

Enfin, à la piscine, l’épreuve d’apnée commence. Morgane est en binôme avec Laura, qui lui met une pression d’enfer. L’instructeur rappelle les consignes, Jules fait remarquer que l’exercice est risqué. Morgane et Laura réussissent brillamment, signant un excellent chrono. En sortant, Laura adresse un doigt d’honneur à Melvin. Mais Morgane, elle, ne va pas bien. Elle s’écroule. Elle convulse.

Jennifer reçoit un coup dur : elle doit quitter l’appartement avant la fin du mois, le bail étant au nom de Samuel. Barbara la soutient et l’incite à se battre, mais Jennifer voit plutôt cela comme une opportunité de repartir de zéro. Chaque recoin du logement lui rappelle Samuel. Barbara lui propose alors de venir habiter chez elle, le temps de se retourner.

Barbara annonce à Louis que Jennifer va temporairement s’installer chez eux. Louis craint un manque d’intimité, mais comprend la situation. Ils devront faire preuve d’imagination… Plus tard, Jennifer emménage provisoirement chez Barbara.

Apolline, elle, reçoit un appel qui la met en joie : Legendre est ravi de son travail et lui a fait une excellente pub. Aux anges, elle partage la nouvelle avec Aya, se rêvant déjà en vacances aux Baléares. Elle se met à danser, juste quand Ulysse entre… Mal à l’aise, il fait demi-tour, mais elle le retient. Apolline tente de s’expliquer, mais Ulysse, toujours blessé, lui reproche de tourner la page trop vite. Apolline s’énerve : elle s’est excusée mille fois ! Puis elle comprend… Ce qu’Ulysse ne digère pas, c’est qu’elle semble déjà passée à autre chose. Il lui lance qu’il a un cœur, lui – contrairement à elle.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les Kepler face à la vérité, Patrick choqué, les résumés jusqu’au 1er août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 18 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.