Plus Belle La Vie du 17 juillet 2025 : Morgane trompe Jules, Vadim s’infiltre (résumé + extrait vidéo épisode 378 en avance)

Plus belle la vie du 17 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 378 de PBLV – Vadim va aider Patrick en s’infiltrant auprès de l’instructeur Delmas aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Morgane est agressée et elle embrasse ensuite Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 juillet 2025 – résumé de l’épisode 378

À la résidence, les candidats s’entraînent pour le concours. Morgane ne participe pas, elle confie à Laura que Jules refuse toujours de lui adresser la parole. Elle remercie ensuite sa soeur de l’avoir défendue la veille face à Melvin, dont elle se méfie ouvertement. Elle met Laura en garde : ce type n’est pas net.

De son côté, Vadim se présente à l’instructeur comme le nouvel infirmier. Delmas n’apprécie pas d’être mis devant le fait accompli : il le trouve trop jeune et n’en veut pas. Finalement, Vadim parvient à le convaincre : il l’accepte à l’essai. Vadim envoie un message à Patrick : mission infiltrée réussie, il est « dans la place ».



Jules revient assister à l’entraînement pour les besoins de son article. Laura l’interpelle à propos de Morgane, mais il esquive la discussion. Après la séance, il finit par avouer : il a dépassé les bornes. Il l’a accusée à tort d’avoir couché avec Steve. Laura est catégorique : ce n’est pas du tout le genre de sa sœur. Jules évoque alors Idriss, mais culpabilise clairement.

Patrick fait le point sur l’enquête avec Morgane et Jean-Paul. Une photo de la soirée montre Laura en pleine dispute avec Melvin Chaliot. Morgane explique ce qui s’est passé et s’inquiète pour sa sœur, qui est actuellement en tête du classement.

A la résidence, Chaliot s’en prend violemment à Morgane devant les autres : il la force à s’entraîner en apnée, allant jusqu’à lui boucher le nez pour l’empêcher de respirer. Laura reste passive. C’est Steve qui intervient pour libérer Morgane. Plus tard, dans leur chambre, Steve l’aide à se préparer avec des exercices de respiration. Le moment devient intime : il pose la main sur son ventre, elle se sent apaisée… et ils finissent par s’embrasser.

Apolline s’occupe d’un nouveau client et se réjouit en recevant son chèque. Mais Ophélie vient s’installer en face d’elle et l’accuse de travailler au noir. Apolline nie, assurant que tout est en règle. Ophélie menace d’en parler à son frère. Apolline la remballe sèchement. Plus tard, Djawad recadre Apolline : elle dérange les clients et monopolise deux tables. Elle se justifie, puis commande une simple salade verte. Plus tard, elle tente un geste de paix en offrant un cocktail à Ophélie pour fêter sa micro-entreprise. Ophélie l’envoie promener. Apolline lui conseille alors de « se détendre avec un mec »…

Barbara confronte Thomas : quand compte-t-il lui présenter Enzo ? Surprise : Thomas croit qu’elle parle de Gabriel. Barbara lui rappelle qu’ils sont divorcés, mais Thomas précise qu’il évoquait Samuel. Il prévoit de l’inviter à dîner, ce qui amuse Barbara.

Plus tard, Thomas partage un verre avec Enzo, étonné d’avoir été recontacté. Thomas confie avoir perdu un ami et vouloir prendre son temps. Gabriel débarque au même moment pour récupérer un sandwich. Malaise : Thomas improvise, présente Enzo comme son petit ami et parle même d’un week-end à deux. Peu après, il reçoit une série d’émojis « vomi » envoyés par Gabriel. Lorsqu’il le confronte, Gabriel révèle que c’était une blague destinée à Axel.

