Plus belle la vie : ce soir, Thomas croit savoir qui est Sophie (résumé + vidéo de l’épisode 4114 PBLV du 24 septembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4114 du jeudi 24 septembre 2020 – Thomas vient voir Gabriel à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Il pense que Sophie est la fille cachée de Roland alors il demande à Gabriel de faire un test adn pour vérifier sa théorie… Gabriel n’y croit pas mais finit par accepter de demander à son pote du labo.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4114

Thomas provoque Roland pour connaitre la vérité. Roland persiste ; Sophie est la fille d’un ami. Thomas perd le contrôle et veut en avoir le cœur net en arrachant un cheveu à Sophie pour des test ADN. Roland souffre de cette situation et s’en remet à Mirta : lui seul à la clef pour résoudre ce conflit. De son côté, Lola surprend sa mère et Franck très proches et n’approuve pas du tout cette relation. Elle laisse un message sur le répondeur de Mathieu, qui lui manque…

Barbara a remis le dossier à Abdel, pour lui il est clair que les Horn sont les propriétaires cachés de « Massalia 2024 », et qu’il y a bien conflit d’intérêt. Il rassure César sur l’implication de GTS, qui n’a rien à voir dans ces magouilles. Barbara rejoint Léo qui ne va pas bien et qui se dit à deux doigts de resombrer dans l’alcool…



Samia est furieuse et Hadrien essaie de calmer le jeu. Irina est obnubilée par son mariage, et est agacée d’entendre encore parler de Samia…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4114 du 24 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

