Demain nous appartient en avance : un enterrement sous tension (résumé + vidéo épisode 760 DNA du 24 septembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 760 du jeudi 24 septembre 2020 – C’est le jour de l’enterrement de Jacques Bertrand ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire qu’avant que la famille Delcourt se rende à l’enterrement, les tensions sont fortes avec Alex… Il va encore s’énerver et hurler quand Catherine annonce qu’elle ne veut pas y aller.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 760

Le décès de Jacques Bertrand n’a pas atténué les colères d’Alex. Il en veut toujours, à lui et Catherine, de l’avoir arraché à ses parents biologiques. A la veille de l’enterrement, Alex remet en cause sa présence aux funérailles. Chloé va-t-elle réussir à convaincre son mari de s’y rendre ?

Pendant ce temps, Martin et Georges partent à la recherche d’un inconnu qui pourrait leur apporter beaucoup. Samuel s’autorise une nouvelle aventure amoureuse. Au lycée, les élèves ont désigné la nouvelle victime de leurs railleries.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 760 du 24 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

