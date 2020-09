Plus belle la vie en avance : découvrez qui a tué Melmont (vidéo PBLV épisode n°4108)

4.4 ( 13 )



Annonces





Mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie », après de longues semaines d’enquête et d’incertitude, vous allez savoir qui a tué Alex Melmont et comment ça s’est passé !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Sabrina était venue voir Melmont au sujet de Stan, ça a dégénéré…



Annonces



Annonces



Annonces





Sabrina lui a reproché à Melmont d’avoir détruit Stan en le rabaissant et en le bourrant de médicaments, à tel point qu’il a fait une tentative de suicide !

Et quand elle a dit à Melmont qu’elle allait porté plainte contre lui, il l’a menacée avec son arme. Sabrina ne s’est pas laissée faire et a récupéré le revolver… Melmont lui a dit des horreurs sur Stan et sur elle, elle a fini par tirer et le tuer !…



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4108 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4108 du 16 septembre 2020

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Roland cache un lourd secret, Franck en couple avec… (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés