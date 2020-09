EXCLU Plus belle la vie : Roland cache un lourd secret, Franck en couple avec... (infos PBLV )

4.4 ( 61 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 25 septembre Alors que l’enquête sur le meurtre d’Alex sera bientôt bouclée, une nouvelle intrigue va commencer dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et si vous êtes fan du feuilleton et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Roland va cacher un lourd secret et même se fâcher avec Thomas !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, Thomas et Gabriel rentrent de vacances et ont la mauvaise surprise de découvrir que Thomas a installé une amie et ses enfants dans leur appartement. Et Roland ne veut rien lâcher, il explique à Thomas que Sophie, la fille d’un ami, a été battue par son mari et qu’elle restera chez eux le temps qu’il faudra…



Thomas est furieux et comprend rapidement que son père lui cache un lourd secret… A tel point qu’il décide de faire un test adn en récupérant une mèche de cheveux de Sophie !

De son côté, Lola, la fille de Sophie, tombe amoureuse de Noé. Elle en parle à son frère, qui lui est devenu très copain avec Noé.

Et Franck va se mettre en couple avec Sophie ! Une relation que Blanche ne voit pas d’un bon oeil…

Quant à Barbara, elle continue son enquête chez GTS et peut désormais compter sur le soutien de César. Ces deux là se rapprochent et César donne à Barbara des documents importants…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 7 septembre sur France 3

Ariane change de regard sur qui était vraiment Melmont. Ses récentes découvertes la poussent à se dire qu’elle ne connaissait pas réellement son compagnon. Retrouver l’identité du meurtrier ne l’anime plus. Karim tente toujours de se défendre face aux accusations de la Police. Après un accrochage en voiture, Vincent est mis en joue par Levine, un voyou de quartier. Kevin arrive suffisamment à temps pour le désarmer et l’interpeler. Au cours de l’interrogatoire, la Police découvre que l’arme est peut-être celle de Melmont.

Barbara et Chris profitent de l’absence d’Helena et de César pour passer du bon temps à la villa. Ils ne se doutent pas que ces derniers vont rentrer plus tôt de leur voyage d’affaires. Pour éviter qu’Hélèna découvre toute la vérité et mette un terme au projet de Marina Olympique, César va sauver la situation. Il n’hésite pas en passant, à donner quelques petits conseils d’experts à Barbara.

Au moment de dire au revoir à Thomas et Riva, Roland reçoit un appel désespéré d’une amie, Sophie, victime de son compagnon violent. Sophie et ses deux enfants vont tout quitter pour se réfugier au Mistral.

