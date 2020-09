« Recherche appartement ou maison » du 29 septembre 2020 : au programme ce soir (VIDEO)

5 ( 3 )



« Recherche appartement ou maison » du 29 septembre 2020 – Ce soir à la télé, nouveau numéro inédit du magazine immobilier de Stéphane Plaza « Recherche appartement ou maison ». Une nouvelle fois, l’animateur et ses équipes vont venir en aide à trois nouvelles familles qui sont à la recherche d’un nouveau toit pour accueillir leurs foyers : Patricia, Pascaline et Raymond, et Céline.



A suivre à partir de 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« Recherche appartement ou maison » du 29 septembre 2020 : sommaire

🏚️ Patricia tenait une boutique de dépôt-vente à Paris, et habitait un grand appartement dans le 12e arrondissement. Mais elle a tout vendu alors qu’elle a à peine 58 ans. En fait, elle a décidé de ne pas attendre la retraite pour profiter de la vie. Avec Benoît, son compagnon, elle a acheté une maison en Normandie : son rêve ! Mais la retraite ce n’est pas pour tout de suite, du coup Patricia continue d’être active : elle gère son déménagement et la recherche d’un appartement parisien qui serait un pied-à-terre pour elle et Benoit. Patricia sait ce qu’elle veut : ses filles ayant quitté la maison, elle cherche le même appartement que le sien en plus petit. Quant à la localisation, elle veut rester dans son quartier qu’elle aime tant et qu’elle connait par cœur : le 12e arrondissement. Mais malgré de très nombreuses visites, elle n’a toujours pas trouvé le bien de ses rêves…

Stéphane Plaza va s’attaquer à un casse-tête : comment trouver un 3 pièces à Patricia alors qu’elle a déjà tout visité ? Va-t-il relever ce défi ?

🏚️ Pascaline, 42 ans, chargée de formation RH, et Raymond, 42 ans, qui travaille au service logistique de l’hôpital central de Dijon, ont quitté la Nièvre il y a deux et demi. Ils se sont installés à Dijon suite à la mutation de Pascaline avec leurs 3 garçons de 21, 15 et 13 ans. Toute la famille se plait beaucoup dans cette ville. Actuellement en location dans un appartement, ils veulent aujourd’hui investir dans leur propre bien. Et le plus important pour leur futur appartement c’est sa localisation, ils veulent vraiment rester près de l’hôpital.

Romain Cartier va faire vaciller leurs certitudes en faisant le tour de belles opportunités immobilières, mais va-t-il trouver le bonheur de cette sympathique famille ?



🏚️ À Lyon, Céline, 36 ans, est directrice clientèle d’une agence digitale. Elle a deux enfants, Alexandre, 10 ans, et Léa, 6 ans, et est séparée du père de ses enfants depuis 2 ans. Elle vit avec ses enfants dans un appartement avec seulement deux chambres, donc ils sont de plus en plus à l’étroit. Céline s’est lancée dans une recherche active d’un appartement avec trois chambres et une belle cuisine puisque leur passion est de cuisiner ensemble. Elle a fait des visites, mais qui n’ont pas abouti. Seule dans cette recherche, elle se sent un peu perdue pour trouver le bien idéal.

C’est Sandra Viricel qui va venir en aide à cette maman solo. Réussira-t-elle à trouver une chambre pour chaque membre exigeant de la famille ?

Vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre émission du jour.

« Je sens que je vais me marrer avec vous »

Quand Stéphane Plaza rencontre une cliente quelque peu… exigeante 😅

📺 #RAOM, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/1GqeHky4DL — M6 (@M6) September 29, 2020

« Recherche appartement ou maison » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

