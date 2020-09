« Secrets d’histoire » du 21 septembre 2020 : ce soir vous saurez tout sur Guillaume le Conquérant

4.6 ( 11 )



« Secrets d’histoire » du 21 septembre 2020. Ce soir sur France 3 Stéphane Bern nous propose s’en savoir un peu plus sur un certain Guillaume le Conquérant dans le cadre d’un numéro inédit au titre évocateur « Guillaume le Conquérant : à nous deux l’Angleterre !»



À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

« Secrets d’histoire » du 21 septembre 2020

14 octobre 1066, cette date marque l’un des plus grands événements de l’histoire de l’Europe : la bataille d’Hastings ! Guillaume le Conquérant, simple duc de Normandie, s’empare du trône d’Angleterre. Stéphane Bern et « Secrets d’histoire » vous racontent une fabuleuse épopée : celle de ce souverain du Moyen Âge qui rassemble derrière lui tout un peuple pour parvenir à l’impossible : traverser la Manche et conquérir les îles Britanniques.



Courageux, tenace et combattif, celui que l’on surnomme « le bâtard de Normandie » dans sa jeunesse brave bien des tempêtes avant de coiffer la couronne anglaise… Mais, de son vivant, ses brusques accès de colère et ses accomplissements sont sujets à controverse…

Alors, qui est véritablement l’homme qui se cache derrière la conquête ? Quel héritage laisse-t-il dans le cœur des Normands comme dans celui des Britanniques ? C’est à la rencontre de ce personnage légendaire que nous emmène ce numéro exceptionnel de Secrets d’histoire.

Descendant d’une lignée de puissants seigneurs scandinaves, les Vikings, Guillaume doit dès l’âge de 8 ans faire l’apprentissage de la survie. Par son intelligence militaire et son union avec Mathilde de Flandres, descendante de Charlemagne, il stabilise, renforce et étend le territoire que lui a laissé son père. Rien ne semble arrêter ce meneur d’hommes hors pair, pas même son suzerain le roi de France…

Lorsqu’il se lance à l’assaut des côtes anglaises, convaincu que le trône de son cousin, le roi Édouard le confesseur, lui revient de droit, Guillaume est investi d’une mission divine… Après son écrasante victoire à Hastings, celui qui est couronné Guillaume Ier d’Angleterre bouleverse profondément le paysage britannique, faisant parfois preuve d’une cruauté sans égale. Mais pas facile de régner des deux côtés de la Manche pour ce duc-roi qui doit guerroyer jusqu’à son dernier souffle…

Le destin de Guillaume le Conquérant nous entraînera entre la France et l’Angleterre, à la découverte de joyaux comme l’abbaye aux Hommes et l’abbaye aux Dames, qu’il a fondées dans la ville de Caen… Mais aussi le château de Falaise, berceau de sa jeunesse… L’imposante Tour de Londres, symbole de son pouvoir sur les rives de la Tamise… ou encore le château de Douvres, illustre souvenir du passage normand… Cette histoire pleine de rebondissements se déroule sous nos yeux dans la fabuleuse tapisserie de Bayeux, inestimable témoignage de la vie du Conquérant, parvenu jusqu’à nous.

Avec la participation de…

— Pierre Bouet (historien médiéviste)

— Fabien Paquet (historien médiéviste)

— Philippe Séguy (écrivain)

— Stéphane William Gondoin (écrivain)

— Guy Gauthier (historien)…

