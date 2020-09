Audiences TV prime dimanche 20 septembre : « Black Panther » large leader sur TF1, carton pour Arte avec « L’ivresse du pouvoir »

4.5 ( 10 )



Audiences TV prime dimanche 20 septembre 2020. Hier soir, et sans grande surprise, victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film des studios Marvel « Black Panther ».



Diffusé en hommage au regretté Chadwick Boseman, décédé fin août à l’âge de 43 ans, le film a pu compter sur 4.20 millions d’amateurs de super-héros soit 21.2 % du public présent devant son poste de télévision.

Très grosses performances sur cibles avec par exemple 34% de pda auprès des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) ou 43% auprès des 15-34ans.



Audiences TV prime dimanche 20 septembre 2020 : les autres chaînes

Quant au magazine de M6 « Capital », il a intéressé hier soir 2.67 millions de personnes soit 12.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne. Il avait pour thème hier soir « Maison avec jardin : quel est le prix du rêve pour quitter les grandes villes ? »

Sur France 3 « Les enquêtes de Murdoch » ont pu compter sur leur lot de fidèles avec 2.60 millions de téléspectateurs et 11.6% de part de marché.

Gros carton pour Arte avec la diffusion du film « L’ivresse du pouvoir » de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, François Berléand, Patrick Bruel, Maryline Canto, Robin Renucci…Verdict : 2.08 millions de cinéphiles pour 9.4% de part de marché.

Soupe à la grimace pour France 2 avec un film lui aussi inédit « Blade Runner 2049 ». Emmené par Ryan Gosling et Harrison Ford, il n’a convaincu que 1.76 million de Français pour une part d’audience moyenne de 9.2 % (ensemble du pubic, 4 ans et plus).

Et c’est France 5 complète le top 5 avec son documentaire « Le Château de Chantilly, une histoire française » vu par 917.000 amoureux de notre beau patrimoine (3.9 de PDA).

Notez également la belle performance de C8 avec la soirée « Séance du dimanche ». Un film et un débat animé par Philippe Labro. Hier soir « Dialogue avec mon jardinier » a pu compter sur 871.000 personnes (pda 4.1%).

