« L’amour est dans le pré » du 21 septembre 2020 : la saison 15 continue (VIDEO EXTRAIT)

Ce soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous dès 21h05 pour la suite de la saison 15 de « L’amour est dans le pré ». Au programme de ce lundi 21 septembre 2020, une deuxième soirée placée sous le signe des speed-datings. Après la remise de leur « courrier du cœur » dans les fermes, nos agriculteurs et agricultrices ont lancé leurs invitations pour une série de tête-à-tête aux portes de Paris sur les bords romantiques de la Seine. Et cette année, pour la toute première fois, ces rencontres ont lieu sous les yeux de Karine Le Marchand !



L’amour est dans le pré du 21 septembre, soirée 2

Pour cette 2e soirée, continuez à savourer les rendez-vous galants de nos chers fermiers Mathieu, Laura et Éric l’Auvergnat et découvrez Éric le chevrier à la ferme dans l’attente de sa prétendante.

Mathieu, éleveur de taureaux dans le Gard, affiche une bonne humeur constante et un optimisme à toute épreuve. Alors qu’on lui a décelé récemment une maladie génétique au niveau du cerveau, ce bon vivant de 44 ans souhaite encore plus ardemment réaliser son rêve : trouver le grand amour pour fonder une famille ! Mathieu aura-t-il un coup de cœur ? On vous promet de l’électricité dans l’air pour ces rencontres !



Laura, douce et sensible productrice laitière d’origine anglaise, est tétanisée par l’enjeu : trouver l’homme de sa vie. Il va donc falloir qu’elle surmonte son extrême timidité pendant les rendez-vous amoureux. Laura est prête à prendre sur elle pour aller vers ses prétendants, mais y parviendra-t-elle ? Les rencontres vont s’avérer beaucoup plus chargées en émotion que prévu… Après avoir choisi ceux qui l’accompagneront à la ferme, Laura est partagée entre le stress et l’enthousiasme d’accueillir ses prétendants. Plongés dans l’univers agricole, les prétendants seront-ils toujours enclins à envisager un changement de vie à l’issue du séjour ?

Éric l’Auvergnat, éleveur de vaches laitières dans le Cantal, est un éternel célibataire. Il n’a connu qu’une seule histoire d’amour et c’était il y a 30 ans. Ce « Bel au bois dormant », comme dirait Karine Le Marchand, est fin prêt à trouver celle qui le réveillera ! Après 30 ans de sommeil, qui de ses prétendantes réussira à lui donner le coup de fouet amoureux qu’il attend tant ?

Éric le chevrier, quant à lui, accueille sa prétendante à la ferme. Ce Limousin, un peu bourru mais plein d’espoir, a hâte de vivre en compagnie de cette célibataire qui l’a touché en plein cœur. Mais les deux tourtereaux réussiront-ils à s’entendre ? Éric le chevrier, célibataire depuis 10 ans, saura-t-il charmer sa prétendante ?

L’amour est dans le pré, extrait vidéo du 21 septembre

Comme toujours on vous propose quelques images de l’émission de ce soir…

"J'ai vraiment été touchée" 🥲💘

Les speed-dating de #ADP continuent lundi à 21.05

🌾 En partenariat avec @20Minutes pic.twitter.com/vQM6VLJdIH — M6 (@M6) September 19, 2020

