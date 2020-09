« Spectaculaire » avec Jean-Marc Généreux : dès le 3 octobre 2020 sur France 2

4.8 ( 11 )



« Spectaculaire » avec Jean-Marc Généreux débarque le samedi 3 octobre 2020 dès 21h05 sur France 2 et France TV. Et oui, pour ceux qui auraient loupé l’info rappelons que le danseur et jury de DALS a quitté TF1 pour France 2.



Dans ce nouveau programme les spectateurs auront pour mission de voter pour le numéro le plus « spectaculaire », entre danse, musique, magie ou encore arts du cirque. Bref un mix entre « Le plus grand cabaret du monde » et « La France a un incroyable talent ».

« Spectaculaire » avec Jean-Marc Généreux : présentation

Spectaculaire, c’est le spectacle de tous les spectacles : un divertissement exceptionnel pour toute la famille avec les 12 meilleurs numéros visuels du moment.



Issus de toutes les disciplines du spectacle vivant, cette nouvelle émission réunit sur scène des artistes prestigieux venus du monde entier.

Magie, numéro aérien, danse acrobatique, mains à mains, chant, music-hall…Tous les arts de la scène seront représentés pourvu qu’ils soient spectaculaires !

Spectaculaire, c’est un show inédit conçu comme une immersion au plus près des artistes et de leurs créations.

Chaque numéro sera ainsi sublimé par le décor, la réalisation mais aussi par une mise en scène et une mise en lumière sur-mesure, notamment grâce à la technologie du mapping (technique de projection dynamique et interactive).

Jean-Marc Généreux, notre maître de cérémonie, recevra également 4 artistes: Marie-Claude Pietragalla, Louane, Christophe Maé et Amir qui livreront chacun une performance conçue spécialement pour l’émission.

En fin d’émission, le public présent dans la salle décernera un « prix spécial du public » à son numéro « coup de cœur » qui recevra le trophée spectaculaire.

Jean-Marc Généreux parle de « Spectaculaire »

Et pour parler du programme, Jean-Marc Généreux en personne

