Jean-Marc Généreux quitte TF1 pour France 2

Jean-Marc Généreux ne sera plus celui qui achète dans « Danse avec les Stars ». L’emblématique et historique juré de DALS quitte en effet TF1 pour France 2. Selon une information du Parisisen/Aujourd’hui en France, il y débarque sur le service public pour animer la nouvelle émission de divertissement de la chaîne « Spectaculaire »



Jean-Marc Généreux : nouveau visage de France 2

Après Laurence Boccolini, qui fera ses premiers pas sur France 2 dès lundi avec une nouvelle formule quotidienne de « Mot de passe », c’est donc Jean-Marc Généreux qui rejoint France 2 pour animer « Spectaculaire », un divertissement qui mettra en avant « le meilleur du spectacle, toutes disciplines et univers confondus ».

Dans ce nouveau programme les spectateurs auront pour mission de voter pour le numéro le plus « spectaculaire », entre danse, musique, magie ou encore arts du cirque. Bref un mix entre « Le plus grand cabaret du monde » et « La France a un incroyable talent ».

Et si tout se passe comme prévu, les enregistrements devraient débuter à la fin du mois de septembre.



« Je suis tellement heureux que j’ai envie de le crier sur tous les toits ! » a déclaré Jean-Marc Généreux tout excité à l’idée de pouvoir apporter son analyse et regard sur les artistes du spectacle vivant et pas seulement sur de la danse.

Qui pour le remplacer dans « Danse avec les Stars » ?

Et la question que chacun se pose désormais est : qui va le remplacer dans « Danse avec les Stars ». ? Déjà mis à mal par la crise du Covid-19 – on ne sait d’ailleurs toujours pas quand il reviendra sur TF1 – le célèbre concours de danse va devoir plus que jamais se renouveler pour tenter de faire oublier l’un de ses plus populaires jurés.

