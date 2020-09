« Tout le monde joue en cuisine » ce soir sur France 2 : jouez en direct, téléchargez ou imprimez votre grille

4.4 ( 8 )

Ce soir « Tout le monde joue en cuisine »sur France 2. Rendez-vous dès 21h05, juste après l’épisode inédit de « Un si grand soleil ». Un divertissement diffusé en direct et présenté par Christophe Michalak & Nagui . À suivre également en streaming sur France.TV (via la fonction direct) puis en replay sur la page dédiée au programme.



Que ça soit un plaisir ou une obligation, on a tous un lien fort avec la cuisine… Et que l’on soit fan des fourneaux ou un pro des plats surgelés, on a tous notre façon de faire… ou pas d’ailleurs !

Des gestes et des habitudes que l’on suit, peut-être, sans trop savoir pourquoi, ni s’ils sont véritablement fondés.

Comment s’y prendre ? Comment mieux cuisiner ? Comment faire plus light ?



« Tout le monde joue en cuisine » : présentation

En direct, Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, et Nagui, champion du monde de « je sais pas cuisiner », vous proposent de démêler le vrai du faux et d’y voir plus clair dans vos recettes de grand-mère et d’enfin faire le tri parmi vos réflexes en cuisine pour manger mieux et prendre soin de votre corps.

Pendant 2 heures d’émission, tout le monde joue avec 50 affirmations qui sonnent toutes comme des évidences, et qui pourtant, pour certaines, n’ont aucun fondement avéré.

Recettes, gestes techniques, trucs de pro, anecdotes historiques, astuces bien-être et nutrition… Tout pour briller et assurer aux fourneaux ! Car qu’on sache déjà faire ou qu’on ait vraiment besoin d’apprendre, l’éclairage d’un grand chef est toujours plus que le bienvenu !

Comment jouer vous aussi ?

Grâce à l’application gratuite TLMJ pour tablettes et smartphones, les téléspectateurs pourront eux aussi répondre aux questions pendant l’émission, s’évaluer et comparer leurs résultats ! Les utilisateurs auront la possibilité de partager leur score sur les réseaux sociaux à la fin du programme. Téléchargez-là ici pour IOS, ou ICI pour Androïd.

Avant l’émission, l’application est disponible pour s’entraîner et déjà jouer avec des idées reçues autour de la France !

Imprimez la grille pré-remplie

Et pour ceux qui le souhaitent, un papier et un crayon suffisent ! Les téléspectateurs peuvent imprimer une grille pré-remplie sur le site de l’émission en suivant ce lien

TOUT LE MONDE JOUE EN CUISINE !

Présenté par @bymichalak & @Nagui.

Rendez-vous demain à 21h05 sur @France2tv

📲 Téléchargez la mise à jour de l'app : https://t.co/4y381vX8ub pour vous entrainer.

📺 Regardez #TLMJ à 21.05

😀 Jouez en direct pic.twitter.com/qBiZjacN2p — Banijay Production Média (@BanijayProdM) September 21, 2020

Alors quel cuisinier êtes-vous ? Venez jouer le jeu pour en savoir plus !

