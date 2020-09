« Good Doctor » du 22 septembre 2020 : Shaun est de retour ce soir pour 2 épisodes inédits (saison 3)

4.8 ( 9 )

« Good Doctor » du 22 septembre 2020. Bonne nouvelle ! Shaun, alias le « Good Doctor » de TF1, est de retour ce soir sur sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





Et ce soir la chaîne va reprendre là où elle s’était arrêtée à savoir au beau milieu de la saison 3.

« Good Doctor » du 22 septembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Ce soir les épisodes « Sortir de sa bulle » et « L’heure des choix ».

« Sortir de sa bulle » : Morgan et Claire prennent en charge un jeune garçon, atteint d’un cancer des yeux et qui va devenir aveugle après son opération. Elles lui offrent quelques moments amusants en cachette de ses parents afin de lui donner la force d’affronter l’opération. Au moment où il se décourage, Claire réussit à lui faire un des discours dont elle a le secret. Mais Morgan s’inquiète : Claire n’est plus elle-même depuis la mort de sa mère. Lim et le Glassman s’inquiètent pour Melendez : il refuse d’admettre que le décès de sa dernière patiente l’a ébranlé. Finalement, il parle avec Lim : il pense qu’elle le surestime du fait de leur relation personnelle. Melendez traite une patiente dénuée de tout système immunitaire. Park suggère une thérapie génique, qui est réalisée contre l’avis de Melendez. La patiente semble aller mieux. Elle a établi le contact avec Shaun et lui fait prendre conscience de la valeur qu’il y a à être présent pour l’être aimé.



Annonces





« L’heure des choix » : Shaun et Carly tentent un rapprochement physique. Carly met tout en place pour que l’expérience se passe dans les meilleures conditions, mais Shaun décide d’abandonner au premier obstacle. Alors qu’on vient de lui offrir sa première chirurgie solo, Morgan se sent de plus en plus affectée par sa polyarthrite rhumatoïde. Elle se confie à Glassman et le convainc de lui faire une injection de cortisone. Malgré l’amour qui les unit, Melendez et Lim prennent conscience que leur caractère et leur poste respectifs viendront toujours se mettre en travers de leur couple. Lim décide de mettre fin à leur relation.

« Good Doctor » est de retour ce soir sur TF1. Alors soyez au rendez-vous !

Et « Big Little Lies » alors ?

Et alors que la série a réalisé un vrai flop d’audience, les fans de « Big Little Lies » vont devoir se faire à cette idée : la suite de la saison 2 ne sera diffusée qu’en seconde partie de soirée, soit pas avant 22h50.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés