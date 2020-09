Un si grand soleil en avance : la déclaration d’amour d’Antonin (résumé + vidéo épisode n°485 du 18 septembre 2020)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Antonin va finalement réussir à ouvrir son coeur ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, il va faire une jolie déclaration à Anissa !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 485

Antonin va retrouver Anissa et après sa discussion avec Virgile, il se décide enfin à ouvrir son coeur. Antonin révèle à Anissa qu’il est très amoureux d’elle mais qu’il avait trop peur, il ne voulait pas tomber amoureux et n’arrêtait pas de penser à Léa… Il avait l’impression de la trahir. Mais il a réalisé que c’est être avec elle qui la rend heureux.

Et alors que d’étonnantes alliances se nouent autour du suspect numéro 1, les ados ne savent pas comment s’y prendre pour aider Anissa financièrement…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

