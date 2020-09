Un si grand soleil en avance : Virgile vire Charlène (résumé + vidéo épisode n°478 du 9 septembre 2020)

4.7 ( 14 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Virgile va finalement décider de virer Charlène ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, il réalise qu’elle se moque de lui et lui demande de partir !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 478

Virgile a intercepté un message de Sofia à Charlène. Il comprend qu’elle ment à ses proches pour leur soutirer de l’argent et il décide donc de la confronter avant de lui demander de prendre toutes ses affaires et de partir !…

Et alors que Julien est à bout de patience et que Lucille a des remords, Akim est contraint d’agir contre sa volonté.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

