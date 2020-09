Un si grand soleil : Jordan identifie Louise, Manu cherche Elsa, ce qui vous attend mercredi 23 septembre (épisode n°488 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 488 du mercredi 23 septembre, Jordan va identifier Louise comme étant la jeune femme qui l’a interrogé sur Akim !



En effet, Lucille et Eliott vont emmener Jordan en bas de l’immeuble de Louise et il va la reconnaitre.



De son côté, Johanna va informer Akim que Jordan est toujours en vie. Soulagé, Akim revient sur son témoignage et raconte enfin la vérité à la police sur le maître chanteur. Et comme Alice est venue au commissariat pour leur expliquer qu’elle pense que tout est lié à l’enquête de Régis sur ses origines, Becker réouvre le dossier sur Alice.

Quant à Julien, il n’y croit toujours pas et se confie à Xavier, qui a l’air inquiet…



Manu recherche activement Elsa. Il va voir Virgile pour le supplier de lui dire ce qu’il sait et l’aider à la retrouver… Virgile dit ne rien savoir et lui conseille d’abandonner. Mais il prévient Elsa que Manu la cherche. Ce dernier essaie de passer par ses indics pour la retrouver et il plante Myriam qui l’attend au cinéma ! Myriam est en colère et va se confier à Davia à la coloc…

Rendez-vous mercredi 23 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

