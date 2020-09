« The Resident » du 23 septembre 2020 : vos 2 épisodes inédits de ce soir

5 ( 2 )



« The Resident » du 23 septembre 2020. Vous avez rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Soyez présents dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



Ce soir les épisodes « Ange de neige » et « Quatre fois plus souvent ».

« The Resident » du 23 septembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Ange de neige : Une tempête de neige s’abat sur Atlanta et Mina va devoir opérer un père de famille sans l’aide d’AJ, coincé par la météo. Kitt et Bell sont chargés de veiller sur les enfants de cet homme. L’atmosphère est tendue entre Nic et Conrad et un désaccord entre eux sur le traitement d’une patiente ne va pas arranger les choses. Devon transmet une leçon de vie à un jeune étudiant en première année de médecine.



Quatre fois plus souvent : Une femme enceinte, qui souffre de complications, et son époux arrivent aux urgences. Au vu de son état, une césarienne est pratiquée, mais l’état de la patiente se dégrade. Devon et le mari tentent de trouver de l’aide pour la soigner. En conséquence, Bell met en place de nouvelles procédures avec l’aide de Mina et Devon pour que ce type de situations ne se représentent pas. Pendant ce temps, Nic et Conrad discutent de leur relation et prennent une décision.

Audience en baisse

La semaine dernière votre série s’est contentée de seconde place des audiences avec 3.25 millions de « mordus » pour 15.5 % de part de marché. La chaîne était toutefois leader sur le public jeune et féminin.

#Audiences @TF1 📌 #TheResident leader hier soir sur le public féminin avec 29% de pda FRDA-50a en moyenne sur les 2 épisodes (3.5M de tvsp pour le 1er épisode de la soirée) A retrouver mercredi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/ryVpmoE2X3 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 17, 2020

