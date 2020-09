Un « TPMP » 100% féminin : les derniers vendredis de chaque mois avec Hapsatou Sy

4.5 ( 8 )



Un « TPMP » 100% féminin ! Le talk de Cyril Hanouna, et Benjamin Castaldi le vendredi, sa entièrement se féminiser chaque dernier vendredi du mois. Et ça va commencer ce vendredi 25 septembre 2020. Aux commandes de cette nouvelle émission, Hapsatou Sy, la wonder woman du PAF.



Pour info elle a été baptisée « TPMP : elles refont la télé ».

Entourée d’une bande 100% féminine, elles mettront à l’honneur toutes les femmes qui ont fait le buzz et marqué l’actualité du mois.



Au programme : portraits, débats et divertissement rythmeront ce rendez-vous. Entrée gratuite pour les femmes et tenue correcte exigée pour les hommes !

