« Big Little Lies » saison 2 : la série de TF1 bascule en 2ème partie de soirée

4.3 ( 11 )

« Big Little Lies » saison 2. Deux nouvelles à vous annoncer au sujet de la série de TF1 « Big Little Lies » dont vous découvrirez 3 épisodes inédits ce soir sur TF1 et MYTF1. Une bonne et une mauvaise…



Annonces



Annonces



Annonces





On commence par la bonne : TF1 va enchaîner avec la saison 2. C’est bien ça non ? En même temps cette saison ne comporte que 7 épisodes…. Tout comme la seconde d’ailleurs.

La mauvaise s’est que TF1 a fait le choix de basculer la série en deuxième partie de soirée et ce dès le mardi 22 septembre 2020.



Annonces





Il faut dit que ce soir là un certain Shaun (« Good Doctor », ndrl) va faire son grand retour sur la chaîne pour la suite de la saison 3 inédite.

« Big Little Lies » saison 2

Et c’est à partir de 22h50, chaque mardi soir dès le 22 septembre 2020, que vous découvrirez la suite des aventures de celles que certains considèrent comme étant les nouvelles « Desperate Housewives ».

En attendant rendez-vous ce soir dès 21h05 pour 3 épisodes inédits dès 21h05 : « Une vie de rêve », « Les choses se gâtent » et « Chat échaudé ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés