« 300 Chœurs » du 16 octobre : les plus belles chansons de Joe Dassin (artistes et invités)

« 300 Chœurs » du 16 octobre 2020. Ce soir sur France 3 c’est une émission 100 % inédite qui nous sera proposée dès 21h05. Elle sera consacrée à l’idole inoubliable des années 70, Monsieur Joe Dassin. Rendez-vous également en avant-première et replay sur le site et/ou l’application France.TV.



Pour info ce programme est diffusé à l’occasion des 40 ans de la disparition de Joe Dassin, le plus français des chanteurs américains.

Toute la soirée, plusieurs générations d’artistes s’associeront aux plus beaux chœurs français pour reprendre à leurs côtés les plus grandes chansons de Joe Dassin dans des versions créées spécialement pour l’émission.

Dans ce show exceptionnel présenté par les artistes eux-mêmes avec la participation exceptionnelle des fils de Joe Dassin, Jonathan et Julien, retrouvez tous les tubes qui ont traversé le temps et fait de Joe Dassin un monument de la chanson française : L’été indien, Les Champs-Elysées, L’Amérique, Et si tu n’existais pas, Siffler sur la colline, La fleur aux dents, Cécilia, Salut les amoureux, À toi, L’équipe à Jojo…



« 300 Chœurs » du 16 octobre 2020 : artistes et invités

L’occasion de retrouver les artistes suivants :

Patrick Bruel, Louane, Boulevard des Airs, Axelle Red, Vincent Niclo, Amel Bent, Patrick Fiori, Chimène Badi, Agustin Galiana, Les Frangines, Ycare, Kids United, Julie Zenatti, Carla, Lola Dubini, Imen Es et beaucoup d’autres.

Et pour les accompagner

Et pour les accompagner…Gospel Pour 100 Voix, Le Chœur Symphonique de Paris, Les Petits Chanteurs d’Asnières, Bloomgospel et beaucoup d’autres.

💕🎤 Des chansons intemporelles, un artiste inoubliable… Les #300choeurs chantent les plus belles chansons de #JoeDassin, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/GnmMQvCjFu — France 3 (@France3tv) October 15, 2020

