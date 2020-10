« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 16 octobre : épisode final « Un cadavre au petit déjeuner »

4.5 ( 12 )



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 16 octobre 2020. Fans de la série policière de France 2, il va falloir vous faire une raison. Ce soir c’est la der des der, enfin pour cette équipe en tout cas. Après 27 épisodes, Laurence, Alice Avril et Marlène vont tirer leur révérence dès 21h05 sur France 2 et France.TV dans l’épisode « Un cadavre au petit déjeuner ».



Un épisode pas comme les autres à tous les niveaux. En plus d’être le dernier, il va se décliner en comédie musicale. Une histoire originale, des chansons écrites spécialement pour la série et une dernière enquête qui va entraîner nos héros dans un imbroglio encore plus dingue !

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 16 octobre 2020 : résumé

Après une soirée bien arrosée, Alice Avril se réveille avec un jeune homme poignardé dans son lit. Tout l’accuse. Il faut de toute urgence faire disparaître le corps, ce qui n’est pas une mince affaire …

Tous les amis d’Alice vont plonger dans l’illégalité pour sortir leur amie du pétrin, entrainés par Marlène évidemment, mais aussi Laurence, qui mettra sa carrière en danger pour sauver son ennemie préférée. Nos héros sont dans le collimateur d’un Commissaire particulièrement imbuvable, un certain Larosière. Et oui ! C’est le neveu du Célèbre Commissaire Larosière, interprété par Antoine Duléry, offrant ainsi un savoureux duel entre Première et Deuxième Saison des Petits Meurtres.



Alors êtes-vous prêts à faire vos adieux aux « Petits meurtres d’Agatha Christie » ?

