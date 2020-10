Un si grand soleil : Claire arrête tout, Elise et Sofia en désaccord, ce qui vous attend vendredi 16 octobre (épisode n°504 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain, pour bien terminer la semaine, dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 504 du vendredi 16 octobre, Claire va décider de tout arrêter !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Manu et Alex ont bien failli coincer Claire et Myriam, l’infirmière annonce à sa copine qu’elle arrête les cambriolages.



Annonces



Annonces



Annonces





Myriam, qui a encore besoin d’argent pour l’apport de son crédit immobilier, essaie de convaincre Claire de continuer encore un peu. Claire refuse mais promet de l’aider à trouver une autre solution.

De leur côté, Elise et Sofia décident de parler avec Bilal. Il leur demande de lui laisser une place dans la vie du bébé : il veut pouvoir voir sa fille quelques heures par semaine et qu’elle puisse nouer une relation avec Akim et Hafida. Elise promet d’y réfléchir mais Sofia se braque encore une fois…



Annonces





Seule avec Elise, Sofia affirme qu’elle se sent prise au piège. Elle pense que tout ça n’a été qu’un prétexte pour faire un bébé avec Bilal, qui est son meilleur ami ! Sofia part se réfugier chez Virgile tandis qu’Elise se confie à Bilal… Elise et Sofia sont clairement au bord de la rupture…

Rendez-vous vendredi 16 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés