Audiences du 14 octobre : l’interview d’Emmanuel Macron suivie par plus de 20 millions de Français

Audiences du 14 octobre 2020. Hier soir Emmanuel Macron a fait de nouvelles annonces liées à la crise du Covid-19. Et à l’instar de nombreux pays voisins, le chef de l’État a annoncé notamment le couvre-feu dès 21 heures pour l’Ile-de-France et 8 grandes métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Toulouse et Saint-Etienne.



Audiences du 14 octobre 2020 : l’interview d’Emmanuel Macron très suivie

Une interview autant attendue que redoutée par des millions de Français. Hier soir plus de 20 millions l’ont regardée, 20.92 millions pour être précis.

11.89 millions de Français ont écouté le président sur TF1 (pda 40.2%)

Sur France 2, ils étaient 9.03 millions (pda 30.5%).



🔴#Covid19 :les annonces d'E. #Macron⤵ 🗣"La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu, qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à 8 autres métropoles, entre 21h et 6h et il commencera à partir de ce samedi 00h pour une durée de 4 semaines"#Macron20H pic.twitter.com/PEcdO3QiOS — TF1LeJT (@TF1LeJT) October 14, 2020

Rappelons que ce couvre-feu entrera en vigueur à compter de ce samedi 17 octobre 2020 et ce pour une durée d’au moins 4 semaines.

