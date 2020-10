Audiences TV prime 9 octobre : « Koh-Lanta » toujours puissant (TF1) devant « De l’autre côté » (France 2)

4.6 ( 13 )

Audiences TV prime 9 octobre 2020. En ce vendredi soir, nouvelle victoire de TF1 avec « Koh-Lanta : les 4 terres ». L’épisode 7, au terme duquel un nouveau candidat a été éliminé, a été suivi par 5.07 millions de personnes soit près de 25% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces





Carton plein sur toutes les cibles dites commerciales avec 44% sur les 15-24 ans, 57% sur les 4-14 ans ou bien encore 37% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1#KohLanta Les 4 Terres tjrs aussi puissant

Largement leader sur l’ens de la soirée 📌 5,1 M de Tvsp ✅37% PdA Frda-50

✅37.5% PdA 25/49

✅57% PdA 4/14

✅44% PdA 15/24

✅43% PdA 15/34 RV Ve 16/10 avec @DenisBrogniart et nos aventuriers à 21h sur @TF1 ▶️@Mytf1 pic.twitter.com/PMndPloI8t — TF1 Pro (@TF1Pro) October 10, 2020



Annonces





Audiences TV prime 9 octobre 2020 : autres chaînes

Juste derrière on retrouve France 2 et son téléfilm inédit « De l’autre côté » avec Alix Poisson et Tiphaine Daviot dans les rôles principaux. Très belle résistance avec 4.41 millions de téléspectateurs pour 19.1% de pda.

Une jeune apprentie d'une école d'horlogerie est retrouvée morte au pied d'une falaise. Que s'est-il vraiment passé ? "De l'autre côté" avec Alix Poisson, ce soir et déjà disponible sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf ▶️ https://t.co/luFt9fVkWl pic.twitter.com/Q7z3rmu8NE — France 2 (@France2tv) October 9, 2020

France 3 complète le podium avec la demi-finale homme du tournoi de tennis de Roland Garros qui opposait Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. Un match passionnant qui a tenu en haleine 2.37 millions de sportifs soit 10.5% de l’ensemble du public. L’émission « La boîte à secrets » a été déprogrammée en conséquence.

On retrouve ensuite M6 et la suite de la saison 4 de la série « Bull ». Oui mais pas de miracle avec seulement 1.99 million de fans et 8.8% de part de marché.

Comme souvent c’est Arte qui complète le top 5. Hier soir le téléfilm « Claire Andrieux » a convaincu 1.53 million de personnes (pda 6.6%)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés