(Re)découvez les 8 finalistes de « The Voice Kids » (vidéos)

C’est le grand soir pour les 8 finalistes de « The Voice Kids » ! Ce soir en effet l’un d’entre-eux sera désigné « The Voice Kids 2020 » et succèdera ainsi à Soan. Rendez-vous sans faute en direct dès 21h05 sur TF1 mais aussi en live, streaming puis replay sur MYTF1.



Au programme ce soir une Finale de Dingue, un SuperCoach de Rêve, des Invités de Prestige, de l’émotion, des surprises et surtout des talents de OUF !!

(Re)découvez les 8 finalistes de « The Voice Kids »

Histoire de se remettre dans le bain, (re)découvrez en images les 8 talents qualifiés pour cette finale.



Team Kendji Girac : Abdellah et Naomi

#TheVoiceKids 🚨J-1🚨

Voici les 2 finalistes de @GIRACKENDJI : Abdellah et Naomi ✌️

Ils tenteront tout pour remporter cette saison de The Voice 🏆

RDV demain dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 pour la grande finale de The Voice Kids ✨ pic.twitter.com/iGUGxrWW4k — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 9, 2020

Team Patrick Fiori : Rebecca et Ema

#TheVoiceKids 🔥J-2🔥

Rebecca et Ema seront les 2 talents de l'équipe de @patrickfiorioff pour la Finale ✨

L'une d'entre elles sera-t-elle désignée vainqueur ? 🏆

C'est vous qui le déciderez ! 💥

RDV samedi dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 pour la Finale de The Voice Kids ✌️ pic.twitter.com/qfpu6yIXPj — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 8, 2020

Team Jenifer : Lissandro et Sara

#TheVoiceKids

Pour la finale de The Voice Kids, @JeniferOfficiel pourra compter sur Lissandro et Sara ✌️

L'un d'entre eux sera-t-il sacré vainqueur ? 🏆

Ce sera à vous de le décider samedi ! ✨ pic.twitter.com/Jp0Tm7o3of — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 6, 2020

Team Soprano : Enzo et Rania

#TheVoiceKids

Enzo, Rania : Le vainqueur de la saison se trouve-t-il dans l'équipe de @Sopranopsy4 ? 🏆

Ce sera à vous de choisir ✌️

RDV samedi sur @TF1 et @MYTF1 pour la grande finale de The Voice Kids ✨ pic.twitter.com/aNh41AN7D7 — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 7, 2020

« The Voice Kids » : des invités de prestige et un super coach

Pour cette grande finale Nikos Aliagas et Karine Ferri vont accueillir le chanteur Julien Doré en tant que « Super Coach ». Il assistera aux répétitions des 8 finalistes et leur donnera de précieux conseils aux côtés de leur coach. Lors de cette finale, il chantera également avec les talents et sera présent tout au long de la soirée pour commenter les prestations des Kids et les soutenir.

En plus de ce Super Coach, notez que Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju seront les invités d’honneur de cette soirée riche en émotions et en suspsense.

Souffrante, Jenifer ne sera pas présente

Comme nous vous l’avons indiqué hier, Jenifer ne sera pas présente sur le plateau de l’émission car testée positive au Covid-19. Elle assistera donc ses deux poulains depuis son domicile.

Quel talent de l’équipe de Jenifer, Kendji Girac, Soprano ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Qui va succéder à Soan et devenir « THE VOICE KIDS 2020 » ? Réponse ce soir dès 21h05 sur TF1 !

