« La Boîte à Secrets » du 9 octobre 2020 : les invités de Faustine Bollaert ce soir (vidéo)

« La Boîte à Secrets » du 9 octobre 2020. Nouveau numéro de l'émission de Faustine Bollaert « La Boîte à Secrets » ce soir sur France 3.



« La Boîte à Secrets » c’est quoi déjà ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l’émission, en (re)voici le concept :

On a tous des secrets que l’on garde enfouis au plus profond de nous.

Qu’on a pris soin de ranger dans une boîte dont nous seul avons la clé.



Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu’on a envie de les partager.

Et si, le temps d’une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets ?

« La Boîte à Secrets » du 9 octobre 2020 : les invités de ce soir

Ce soir Faustine Bollaert accueillera Serge Lama, Véronique Jannot et Kendji Girac dans une nouvelle formule toujours plus festive et émouvante !

Et ils ne seront pas seuls… car d’autres invités viendront faire de bonnes surprises à nos 3 personnalités !

Ainsi Gims, Vitaa, Slimane et Dadju viendront par exemple faire une surprise à Kendji en reprenant devant lui son tube « Tiago ».

Jenifer et la maman de Kendki seront elles aussi au rendez-vous…

« La Boîte à Secrets » du 9 octobre : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre soirée…

🎁💕 Des surprises, des rires, de l'émotion… @GIRACKENDJI, Véronique Jannot et @SergeLama sont les invités de « La boîte à secrets » avec @FaustineFB, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/5vWXyKfCE7 — France 3 (@France3tv) October 8, 2020 <

Ce soir ouvrons ensemble « La Boîte à Secrets » de nos invités….

