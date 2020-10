« Balance ton post » du 8 octobre 2020 : sommaire et invités ce soir sur C8

5 ( 3 )



« Balance ton post » du 8 octobre 2020. Tout comme la semaine dernière« Balance ton post » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h15 sur C8 ou en replay et streaming vidéo sur Mycanal.



« Balance ton post » du 8 octobre 2020 sommaire et invités de ce soir

AU SOMMAIRE DE CE SOIR :

La présidentielle 2022

– Pour en parler Frank Tapiro, un expert en communication politique qui suit de près les périodes de campagnes présidentielles



– Jean Messiha, Membre du bureau national du RN, qui multiplie les apparitions médiatiques pour soutenir la candidature présidentielle de Marine le Pen

– Selon un sondage, Marine Le Pen serait en tête du 1er tour des présidentielles en 2022. Qui sont ses électeurs? Ils ont entre 18 et 76 ans, sont retraités, employés, étudiants, etc. Ils voteront tous pour elle en 2022 et nous diront pourquoi ce soir dans « Balance ton post »

La colère des maîtres d’hôtel

Mardi soir dans « Touche pas à mon poste », Michel est intervenu pour alerter sur la situation des extras dans la restauration. Comme Cyril Hanouna le lui avait promis, il sera en direct ce soir pour mieux faire passer son message.

Chose promise, chose due. Mardi soir dans @TPMP, Michel est intervenu pour alerter sur la situation des extras dans la restauration. Il sera avec nous ce soir dans #BalanceTonPost pour faire passer son message. Rendez-vous à 21H15 sur @C8TV pic.twitter.com/M79SWbNjNd — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) October 8, 2020

