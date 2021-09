5 ( 4 )

« Balance ton post » du 30 septembre 2021. Numéro spécial de « Balance ton post » ce jeudi 30 septembre 2021 dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal.fr



Annonces



Annonces



Annonces





« Balance ton post » du 30 septembre 2021 : Cyril Hanouna reçoit Jordan Bardella

Alors que les sondages annoncent une nouvelle fois Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, et que le Rassemblement National est devenu le premier parti de la génération des 25-34 ans, le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, répondra aux questions de Cyril Hanouna et de ses éditorialistes.

Pour la première fois dans Balance Ton Post, c’est à vous de choisir le programme! Dès maintenant et jusqu’à jeudi, rendez- vous sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter de Balance Ton Post pour choisir les sujets qui seront débattus ce jeudi!

Marine Le Pen peut-elle être présidente en 2022 ?

Faut-il interdire les signes religieux dans l’espace public ?

La candidature d’Éric Zemmour fait-elle peur au Rassemblement National ?

Croyez-vous à la théorie du Grand Remplacement ?

L’insécurité en France est-elle de plus en plus inquiétante ?

Quelle place pour les femmes dans le programme du RN ?



Annonces





Jordan Bardella invité exceptionnel de Balance Ton Post, c’est jeudi à 21H15 en direct sur C8 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés