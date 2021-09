« Balance ton post » du 23 septembre 2021 : sommaire et invités de ce soir

5 ( 5 )



« Balance ton post » du 23 septembre 2021 – Nouveau numéro inédit de « Balance ton post » ce soir dès 21h15 sur C8 et en streaming vidéo puis replay sur Mycanal.



« Balance ton post » du 23 septembre 2021 : sommaire et invités

Ce soir il sera notamment question d’inceste mais aussi du débat sur l’interdiction de la chasse;

Faut-il interdite la chasse ? . : Depuis le 12 septembre, la période de chasse autorisée est ouverte. Les manifestations des opposants à la chasse se sont succédées et les chasseurs ont répondu en manifestant le week-end dernier. Alors faut-il interdire la chasse ?

Pour en parler notamment :



– Amadeus Roussi, animaliste et Pierre Rigaux, naturaliste sont fermement opposés à la chasse. Ils seront ce soir face à Alain Péréa, député LREM et co-président du groupe Chasse à l’Assemblée et Philippe Lavit, chasseur.

Lancement d’une plateforme des victimes d’inceste

Cette semaine, le gouvernement a mis en place une plateforme d’écoute des victimes d’inceste.

Pour en parler notamment :

– L’ancien rugbyman, Sébastien Boueilh, qui a participé au lancement de cette plateforme.

« Balance ton post » c’est ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal juste après « Touche pas à mon poste ».

