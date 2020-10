Plus belle la vie en avance : Kilian en colère (vidéo PBLV épisode n°4129)

4.8 ( 12 )



Kilian est très en colère jeudi prochain dans votre série de Franc e 3 Plus belle la vie. En effet, depuis qu’il sait que Roland est son père, l’adolescent n’arrive pas à encaisser…



Alors Kilian demande à sa mère si elle a cherché un autre appartement, il veut quitter le Mistral.



Mais Sophie répond à son fils que le déménagement n’est pas sa priorité et qu’il faut un dossier en béton… Kilian est en rage, il n’en peut plus de croiser Roland tous les jours et qu’il se prenne pour son père ! Il envoie balader une chaise…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4129 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4129 du 15 octobre 2020

