« Balthazar » saison 3 dès le 12 novembre 2020 sur TF1. Suite aux événements tragiques de la saison précédente, Balthazar a mis les voiles sans donner de nouvelles. Son retour à l’institut médico-légal va très vite le confronter à sa relation avec le capitaine Bach et à son passé qui ne va tarder pas à resurgir.



Et avec dans les rôles principaux : Tomer Sisley (Raphaël Balthazar), Hélène de Fougerolles Yannig Samot (Jérôme Delgado), Philypa Phoenix (Fatim), Côme Levin (Eddy)…

« Balthazar » saison 3 : Tomer Sisley évoque son personnage

Comment votre personnage a-t-il évolué ?

La saison 3 débute six mois après la fin de la deuxième. Balthazar a tout plaqué. Il tourne le dos à son passé et décide de prendre une année sabbatique, voire plus, sur un voilier, avec l’idée de faire le tour du monde. On le retrouve donc seul en pleine mer en train de profiter de la vie. Cette parenthèse lui permet de se ressourcer, d’essayer de panser les blessures liées à ce qu’il a traversé et de revenir pour une troisième saison encore plus en forme qu’avant !



Dans quel état esprit est-il lorsqu’il retrouve ses collègues et Hélène ?

Dans ces nouveaux épisodes, Balthazar décide d’arrêter de fuir. Cette fuite en avant passait par de multiples conquêtes et par le fait de cacher ses sentiments. Il va désormais s’assumer et s’engager très clairement. Hélène et Balthazar vont enfin être sincères sur leurs sentiments réciproques.

« Balthazar » saison 3 : le tout premier épisode

Balthazar parcourt les océans en voilier depuis six mois pour oublier les événements tragiques de l’année précédente… Accostant sur une île paradisiaque, il décide d’amarrer pour la nuit. Mais un cadavre carbonisé tape contre la coque. Balthazar, malgré ses réticences, examine le corps… quand il est rejoint par Hélène, qui le cherche depuis sa disparition.

« Balthazar » revient dès le 12 novembre 2020 sur TF1 et sur MYTF1. Serez-vous aussi nombreux pour cette saison inédite ?

