« Manifest » saison 2 : dès le 10 novembre 2020 sur TF1

« Manifest » saison 2 arrive « ENFIN » sur TF1. Rendez-vous dès le 10 novembre 2020 chaque mardi soir en première partie de soirée et bien sûr sur MYTF1 pour le replay.



« Manifest » c’est quoi déjà ?

Mais c’est quoi déjà « Manifest » ? Petite piqûre de rappel…

Un avion disparaît des radars… et atterrit cinq ans et demi plus tard ! Les passagers, sains et saufs, n’ont pas vieilli mais ils se retrouvent confrontés à un problème de taille. Tout le monde les pensait morts et pendant leur absence, la vie a suivi son cours. Ils doivent désormais s’adapter à leur nouvelle existence.

Produite par Robert Zemeckis («Forrest Gump», «Retour vers le futur»), «Manifest» mêle drame familial, enquête et fantastique.



Le saviez-vous ?

Créée par Jeff Rake (Les mystères de Laura, The Tomorrow People) et lancée sur NBC en septembre 2018, Manifest a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du pilote, soit le plus gros lancement d’une série sur la chaîne américaine depuis This is Us en 2016.

« Manifest » saison 2 : le premier épisode

« Attachez vos ceintures » : La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au niveau du ventre. Avant d’être transportée à l’hôpital, elle demande à Ezekiel de s’enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à nouveau dans l’avion mais cette fois, il chute et Caleb, assis à côté d’elle, lui demande de sauver les passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 afin de déterminer s’ils savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024. Grace et Ben annoncent à tout le monde que la famille va s’agrandir. Saanvi poursuit ses séances de thérapie auprès du major, qu’elle pense être une psychiatre. En convalescence chez son frère, Michaela reçoit une carte postale d’Ezekiel, envoyée du Canada. Si elle est heureuse de le savoir loin, elle souhaite avant tout prouver son innocence afin que la police ne soit plus à sa recherche.

Alors prêts à suivre la suite des aventures des passagers du vol 828 ? Si oui, rendez-vous dès le mardi 10 novembre 2020 sur TF1.

