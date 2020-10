« Coup de foudre à Bangkok » avec Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion, le 16 novembre sur TF1

4.7 ( 12 )



« Coup de foudre à Bangkok ». Dans la série « Coup de foudre à…» , nouveau téléfilm inédit le lundi 16 novembre 2020 sur TF1 et sur MYTF1. Cette fois c’est « Coup de foudre à Bangkok » avec Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion dans les rôles principaux.



Et ces deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer dans cet avion reliant Paris à Bangkok et encore moins se revoir sur place… Et pourtant, lorsque l’architecte Laura Brunel, ou plutôt «l’ouragan», frappe de plein fouet le calme et posé Marc Lavoisier, à la tête d’un orphelinat thaïlandais, le tsunami est inévitable ! Une comédie ô combien romantique tournée dans le cadre enchanteur de la «Venise de l’Orient»

« Coup de foudre à Bangkok » : histoire

Laura Brunel, architecte à la répartie cinglante et à la sexualité libérée, est envoyée à Bangkok pour concevoir un centre commercial luxueux. Sur place, elle tombe sous le charme de Marc Lavoisier, responsable de l’orphelinat local. Mais emportée par leur attirance croissante, Laura cache à Marc que pour construire le centre commercial, il va falloir détruire son orphelinat…

Pour en découvrir plus rendez-vous le lundi 16 novembre 2020 sur TF1.



