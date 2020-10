Un si grand soleil en avance : Cécile succombe... (résumé + vidéo épisode n°512 du 27 octobre 2020)

4.9 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Cécile va finalement succomber à la tentation ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, elle va se rapprocher de Christophe et apparemment l’attirance est réciproque…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 512

Alors qu’Alain est finalement parti à Lisbonne seul pour laisser le temps à Cécile de terminer l’enquête sur la mort de Madame Seguin, elle se rapproche dangereusement de Christophe… Ces deux là passent la soirée ensemble et finissent dans une piscine, où la température grimpe d’un cran !…

De son côté, Florent en a marre qu’on le prenne pour un idiot. Et Myriam a besoin de décompresser…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 novembre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

