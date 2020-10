Plus belle la vie en avance : Roland connait-il le coupable ? (vidéo PBLV épisode n°4142)

4.7 ( 14 )



Roland connait-il le coupable du meurtre de Matthieu dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? Mardi prochain, au lendemain de la découverte du corps sans vie de Matthieu, tout le monde se pose des questions…



Sophie est en garde à vue, Kilian s’inquiète et va voir Roland.



Père et fils sont maintenant en paix et pour rassurer Kilian, Roland affirme que Sophie est innocente et qu’elle ne va donc pas aller en prison ! Kilian s’interroge : Roland sait-il qui est le véritable coupable ? Roland prend la fuite pour ne pas répondre à la question de son fils…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4142 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4142 du 3 novembre 2020

