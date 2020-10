Demain nous appartient en avance : Alex revient sur ses aveux (résumé + vidéo épisode 767 DNA du 5 octobre 2020)

4.8 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 767 du lundi 5 octobre 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce soir Alex va faire machine arrière dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Alex va finalement revenir sur les aveux qu’il a fait vendredi soir !…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 767

Lors de son pétage de plombs au Spoon, Alex a reconnu avoir assassiné Jacques Bertrand ! Il n’en faut pas plus à la police pour le confronter au commissariat. Cependant lors de l’interrogatoire, Alex met ce terrible aveu sur le dos de l’alcool. Assez pour convaincre Martin de son innocence ?

De leur côté, Judith et Maxime ne savent plus comment affronter la vague de malheurs qui s’abat sur leur famille. Rose ne décolère pas de la duperie que son père a mise en place pour essayer de se rapprocher d’elle, mais elle ne connaît pas toutes les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi. Et Sacha s’en prend à Clémentine, la jugeant responsable d’un regrettable accident…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 767 du 5 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

