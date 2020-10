Plus belle la vie : ce soir, Irina et Jean-Paul se réconcilient (résumé + vidéo de l’épisode 4121 PBLV du 5 octobre 2020)

4.8 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4121 du lundi 5 octobre 2020 – Une nouvelle semaine débute et Jean-Paul est ravi ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Irina est finalement revenue et elle veut toujours se marier avec lui, Jean-Paul est très heureux ! Mais il reçoit un article qui s’attaque à Samia et son choix de prendre Abdel comme témoin…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4120

Tout le monde est sous le choc de la nouvelle. Roland tient à préciser qu’il n’était pas en couple avec Mirta au moment des faits. Thomas ne comprend pas que Roland ait pu abandonner sa famille et qu’il n’y ait jamais fait allusion pendant toutes ces années. Roland tient à rassurer Sophie, il ne dira rien à Lola et Kilian. De son côté, Mathieu est capable de tout pour récupérer sa famille et le fait comprendre à Franck. Blanche apprend aux ados que Mathieu rode dans le quartier…

Chris manipule Barbara en le persuadant que César et Héléna sont des criminels. Il peut le prouver si Barbara le suit sur son voilier où sont cachés des documents. César est persuadé que Barbara est en danger, il l’enferme dans une pièce pour qu’elle ne se rende pas sur le bateau…



Samia ne compte pas céder au bad buzz. Pour elle, les médias se lasseront de savoir que son témoin est Abdel Fedala. Elle comprend cependant qui a fait fuiter l’information…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4120 du 2 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

