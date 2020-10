Demain nous appartient en avance : Judith dit la vérité (résumé + vidéo épisode 771 DNA du 9 octobre 2020)

4.9 ( 13 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 771 du vendredi 9 octobre 2020 – La semaine s’achève et Judith va enfin dire la vérité sur la mort de Jacques ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, l’adolescente va se rendre au commissariat et dire tout ce qu’elle sait…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 771

Judith a reconnu à Chloé connaître l’identité du tueur de Jacques Bertrand ! Arrivées au commissariat, la jeune fille appréhende quelque peu sa déposition. Pour la justice, sa mère l’encourage à soulager sa conscience… Judith décide de révéler le cauchemar qu’elle a traversé ces dernières semaines.

Teyssier, le chef pâtissier, s’en prend à ses élèves, tandis qu’Auguste a une importante proposition à faire à Rose. Chez les Beddiar, personne n’a dormi de la nuit car ils sont sans nouvelles de Leïla…



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 771 du 9 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés