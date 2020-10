Finale de « The Voice Kids » : souffrante du Covid-19, Jenifer ne sera pas présente

4.6 ( 9 )



Annonces





Finale de « The Voice Kids » : absence de Jenifer. C’est demain soir, samedi 10 octobre 2020, que se déroulera en direct la grande finale de « The Voice Kids ». Et alors que les 4 coachs devaient être naturellement présents, Jenifer vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’elle n’y serait pas…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Finale de « The Voice Kids » : l’absence de Jenifer

« Bonjour à tous. Hier en arrivant sur le plateau de « The Voice Kids », je ne me sentais pas très bien. Du coup je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de ma loge en visio pour éviter tout contact … Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis triste de vous annoncer que je ne pourrais être présente sur le plateau demain avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes ».



Annonces





Mais d’annoncer qu’elle ne lâcherait pas Lissandro et Sarah et qu’elle les accompagnerait depuis la maison…

Demain soir retrouvez « The Voice Kids » dès 21h05 sur TF1 mais aussi sur MYTF1 pour le replay, les extrait vidéo et les vidéos bonus.

Qui va succéder à Soan lors de cette finale diffusée en direct et en public ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés