Demain nous appartient en avance : Judith va mal (résumés + vidéo épisode 782 DNA du 26 octobre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de épisode 782 du lundi 26 octobre 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce soir, Victoire est alarmée par l’état de santé de Judith dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Les secours réussiront-ils à sauver tout le monde ?



Un épisode inédit à découvrir de 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 782

L’état de Judith préoccupe sérieusement Victoire. En effet la jeune fille présente des signes de confusions et des pertes de mémoire. Victoire se sent obligée de l’interroger chaque afin de pouvoir situer ses repères. Ajouter à cela ses douleurs abdominales incessantes, Judith doit être prise en charge au plus vite.

De leur côté, la police a peut-être trouvé un moyen de les localiser… Le temps presse, le premier groupe de disparus commence à se déchirer. C’est un nouveau départ pour Rose et Antoine, bien que ce dernier ait du mal à laisser son fils derrière lui. Jules essaie d’intégrer Charlie dans son groupe d’amis, mais Sofia et Arthur refusent catégoriquement, ce qui exacerbe l’inimitié entre les deux adolescentes.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 782 du 26 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

