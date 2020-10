Un si grand soleil en avance : Elisabeth tombe de haut (résumé + vidéo épisode n°511 du 26 octobre 2020)

4.9 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence mal pour Elisabeth ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, à cause de Claire, Maureillas va venir dans son bureau pour la faire chanter !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 511

Maureillas joue carte sur table avec Elisabeth Bastide. Grâce à Fanny, qui a fouillé dans tout le réseau informatique d’OCI, il sait qu’elle a des sociétés écrans aux îles Caïman. Maureillas lui explique que le fisc français risque de ne pas aimer… Il fait chanter Elisabeth : il veut pour un euro symbolique qu’elle lui cède son option d’achat pour une entreprise qui l’intéresse. Elisabeth l’insulte et lui demande de sortir !

De son côté, Claire est sollicitée de toutes parts. Cécile, quant à elle, assiste à une reconstitution de crime pour le moins surprenante…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

