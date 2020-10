Demain nous appartient en avance : Victoire et Georges pris au piège (résumé + vidéo épisode 776 DNA du 16 octobre 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 776 du vendredi 16 octobre 2020 – Victoire et Georges sont pris au piège ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, après l’éboulement, ils sont emprisonnés dans la grotte et très inquiets…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 776

La grotte s’est effondrée et Georges et Victoire ont été isolés du reste de l’équipe. Ils sont emprisonnés, à plusieurs dizaines de mètres sous terre dans une cavité. L’air pourrait commencer à manquer. Il faut à tout prix trouver une issue.

Pendant ce temps là au commissariat, la police délimite une zone de recherche si étendue que la tâche s’annonce difficile. Les disparus essaient de s’organiser, mais ils ne sont pas au bout de leurs peines.



Annonces





Maxime commence à craquer : il ne sait plus où donner de la tête avec Salomé. Il décide de changer d’attitude… Alors qu’Anaïs, Enzo et Noémie travaillent à un gâteau de mariage, Noémie reçoit un appel du chef pâtissier Teyssier qui la perturbe beaucoup.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 776 du 16 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés