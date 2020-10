Un si grand soleil en avance : Elise et Sofia au bord de la rupture (résumé + vidéo épisode n°504 du 16 octobre 2020)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Bilal est déterminé à avoir une place dans la vie du bébé que porte Elise, Sofia est perdue ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Elle va demander conseil à Virgile…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 504

Elise appelle Bilal, elle l’informe que Sofia est partie après qu’elles aient parlé avec lui à la coloc… Elise ne sait pas où est Sofia et s’inquiète. Elle n’arrive pas à la joindre, elle a peur qu’elle décide la quitter. Elise confie à Bilal que cette grossesse est entrain de foutre leur couple en l’air !…

Et tandis que Claire doit prendre un nouveau virage, Florent est aux prises avec un client peu fréquentable…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 octobre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

