Demain nous appartient spoiler : Judith fait un malaise en cours (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Rien ne va plus au sein de la famille Delcourt ces dernières semaines dans votre série de TF1 « Demain nous appartient »… Et l’état de santé de Judith devient de plus en plus préoccupant !



En effet, dans quelques jours, l’adolescente va faire un malaise et s’écrouler en plein cours au lycée…



L’état de Judith continue de se dégrader. Déjà victime de plusieurs malaises, cette dernière frôle cette fois-ci la perte de connaissance en plein cours d’anglais ! Rattrapée de justesse par Souleymane, il l’accompagne prendre l’air en dehors de la classe…

Demain nous appartient spoiler Judith s’écroule au lycée



