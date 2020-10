Un si grand soleil : Elsa et Manu se retrouvent, Alice présente son père, ce qui vous attend mardi 6 octobre (épisode n°495 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 495 du mardi 6 octobre, Elsa et Manu vont se retrouver.



En effet, Virgile avoue à Eliott qu’il voulait le braquer mais qu’il ne savait pas que c’était lui à la tête du trafic de cigarettes…



Eliott libère Elsa et donne 2.000 euros à Virgile, en lui proposant de travailler pour lui. Virgile promet d’y réfléchir et donne l’argent à Elsa, en lui conseillant de quitter Montpellier…

Et alors que Manu est avec Myriam, il reçoit un coup de fil de son indic au sujet de Virgile… Il prétexte devoir partir pour le boulot et la plante. Manu finit par convaincre Virgile de lui dire où est Elsa et la retrouve enfin ! Plus tard, il retrouve Myriam pour lui dire que c’est fini entre eux !



Quant à Alice, elle présente son père à sa famille. L’occasion pour Alice de réunir tout le monde et même Elisabeth, qu’elle encourage à venir pour se réconcilier avec Julien… Entre temps, Xavier vient voir Julien pour s’excuser et il lui dit que leur amitié était sincère mais Julien affirme qu’il ne pourra plus jamais lui faire confiance !

Et enfin Julien s’excuse auprès d’Akim et lui offre de reprendre son poste chez L Cosmétiques. Il refuse et veut prendre un nouveau départ.

Rendez-vous mardi 6 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

